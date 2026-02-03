Başkan "Toplumumuz bunları kaldırmaz" demişti, Skriniar PFDK'ya sevk edildi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri açıklandı.



Milan Skriniar, Kocaelispor tribünlerine yaptığı hareketin ardından PFDK'ya sevk edildi.



Yapılan açıklamada, “FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.” denildi.



“”TOPLUMUMUZ BUNLARI KALDIRMAZ"



Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçeli futbolcu Milan Skriniar'ı dünkü maçtaki "tribünlere karşı hareketi" nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) şikayet ettiklerini söylemişti.

Durul, "Müslüman bir toplumdayız, ortada toplumsal bir tahrik ve infial var. Toplumumuz bunları kaldırmaz, hassas değerlerimiz var. Daha önce Beşiktaş'ta Pascal Nouma'nın yaptığı hareket vardı ve Beşiktaş bunu cezalandırdı. Bunun sadece disiplin cezasıyla geçiştirilebileceğini düşünmüyorum. Lisansının ve sözleşmesinin iptal edilmesini, deport edilmesini istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.



TFF'den yapılan açıklama şöyle:



1- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü’nün 30.01.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü teknik sorumlusu SAMİ UĞURLU’nun aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca31.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- İKAS EYÜPSPOR Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan CORENDON ALANYASPOR-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ idarecisi MESUT ALTAN’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarıncatedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu KRISTJAN ASLLANI’nin 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 02.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.02.2026 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi EMİR HULUSİ YOLAÇ’ın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu MILAN SKRINIAR’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu FAHRİ KEREM AY’ın 30.01.2026 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 31.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK-MANİSA FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “usulsüz seyirci alınması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- ERZURUMSPOR FK Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- SMS GRUP SARIYERSPOR Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-SMS GRUP SARIYERSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- ARCA ÇORUM FK Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan ARCA ÇORUM FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ futbolcusu IVAN CEDRIC BIKOUE EMBOLO’nun 01.02.2026 tarihinde oynanan BANDIRMA SPOR-İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 02.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BOLUSPOR Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan BOLUSPOR-SAKARYASPOR A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-ADANA DEMİRSPOR A.Ş Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “ideolojik propaganda yapılması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü futbolcusu ÇEKDAR ORHAN’nın aynı müsabakadaki “ideolojik propaganda yapması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Kulübü’nün 02.02.2026 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR-EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR Trendyol 1. Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5 ve EK-1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR-ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR Kulübü antrenörü VEDAT ATA’nın 01.02.2026 tarihinde oynanan KUZEYBORU 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR-ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- SOMASPOR Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan SOMASPOR-MUŞ SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- MUŞ SPOR KULÜBÜ’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan SOMASPOR-MUŞ SPOR KULÜBÜ TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “merdiven boşluklarının boş bırakılmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanması gereken GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ-TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasına çıkmaması nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 24/1-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK’nın 01.02.2026 tarihinde oynanan ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK-BATMAN PETROL SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- İSKENDERUNSPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan İSKENDERUNSPOR A.Ş.-KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

30- KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü idarecisi İBRAHİM DEMİRKAN’ın 01.02.2026 tarihinde oynanan MERKÜR JET ERBAASPOR-KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü Başkanı MUSTAFA KEMAL SARAÇOĞLU’nun aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR Kulübü antrenörü FEVZİ ÖZKAN’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

31- BUCASPOR 1928 Kulübü teknik sorumlusu TOLGA DOĞANTEZ’in 01.02.2026 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “tedbire uyulmaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. (Halihazırda Cezalı)

32- SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü idarecisi OLCAY İLERİ’nin aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü görevlisi KADİR KIRMIZIÇİÇEK’in aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 02.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

33- GMG KASTAMONUSPOR Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan SULTAN SU İNEGÖLSPOR-GMG KASTAMONUSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GMG KASTAMONUSPOR Kulübü idarecisi ABDULAZİZ SOLMAZ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 02.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

34- KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR-KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “cezalı futbolcu oynatılması” nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı’nın 22/f maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ABDULLAH UYSAL’ın aynı müsabakadaki “cezaya uymaması” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ERCÜMEND HÜLAKÜ COŞKUNDERE’nin aynı müsabakadaki “cezaya uyulmamasına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 50. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

35- BURSA YILDIRIM SPOR Kulübü futbolcusu ERKAN ŞENTÜRK’ün 31.01.2026 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

36- YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ-YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sağlık Ekiplerinin Yapılanmaları ve İşleyişleri Talimatı’nın 5/d maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ görevlisi ENGİN DOĞAN’ın aynı müsabakadaki “belgelerin haksız kullanımına iştiraki” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 47. maddesi uyarınca 03.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ futbolcusu İZZET TOPATAR’ın aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

37- İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ-KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Stadyum ve Güvenlik Komitesi Talimatı - Stadyum Ve Güvenlik Genel Kriterleri - H maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ Başkanı SEDAT YAVUZ’un aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

38- GALATA SPOR KULÜBÜ’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan GALATA SPOR KULÜBÜ-BULVARSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

39- İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ idarecisi AYDIN DURSUN’un 01.02.2026 tarihinde oynanan İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ-BURSA NİLÜFER FUTBOL A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 02.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

40- BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Kulübü antrenörü AHMET HAKAN ARSLANAĞIZ’ın 01.02.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. Kulübü masörü SALİM BÜYÜKGÜLER’in aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

41- SİLİVRİSPOR Kulübü idarecisi YUNUS YAŞAR’ın 01.02.2026 tarihinde oynanan BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-SİLİVRİSPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

42- NİĞDE BELEDİYESİ SPOR Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan NİĞDE BELEDİYESİ SPOR-HACETTEPE A.Ş. TÜRK METAL 1963 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

43- PAZARSPOR Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan PAZARSPOR-SEBAT GENÇLİK SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

44- FATSA BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu ALPER DEMİRBAŞ’ın 31.01.2026 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FATSA BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü ONUR DOĞA HASEKİLİ’nin aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca 01.02.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

45- KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan FATSA BELEDİYESPOR-KDZ.EREĞLİ BELEDİYE SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

46- TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 31.01.2026 tarihinde oynanan TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KARABÜK İDMANYURDU SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

47- KARABÜK İDMANYURDU SPOR Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan TCH GROUP ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KARABÜK İDMANYURDU SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

48- TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ-ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

49- ARTVİN HOPASPOR Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan ARTVİN HOPASPOR-YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

50- 52 ORDUSPOR FK Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan 52 ORDUSPOR FK-1926 BULANCAKSPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

51- GİRESUNSPOR Kulübü’nün 01.02.2026 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-ORDUSPOR 1967 A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

52- İZMİR ÇORUHLU FUTOL KULÜBÜ A.Ş.’nin 31.01.2026 tarihinde oynanan SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ-İZMİR ÇORUHLU FUTOL KULÜBÜ A.Ş.TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/2 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

53- NAZİLLİ SPOR A.Ş. Kulübü’nün 31.01.2026 tarihinde oynanan BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş.-NAZİLLİ SPOR A.Ş. TFF 3. Lig 4. Grup müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2025-2026 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.