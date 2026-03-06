Başkanlar beraberlik için anlaşmış, maçta şut çekilmemişti. 5 isim hakkında karar verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, futbolda bahis ve şike iddialarına ilişkin kulüp yöneticileri ve futbolcuların da aralarında bulunduğu 52 sanığın yargılandığı davada 5 tutuklu sanığın tahliyelerine karar verildi.



İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



2024'te oynanan Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçının berabere bitmesi için iki kulüp başkanının anlaşma yaptığı, bu anlaşmanın teknik heyete ve oyunculara da aktarıldığı belirtilmişti.



ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇI SORUŞTURMASINDA TAHLİYE OLDULAR



Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Ankaraspor'un sahibi Ahmet Okatan, Ankaraspor Kulüp Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez'in tahliyesine hükmetti.



Duruşma eksik hususların giderilmesi için 8 Mayıs'a ertelendi.



SUÇLAMALAR: “GOL ATMA AMACINDA DEĞİLLERDİ”



Başsavcılıkça hazırlanan 46 sayfalık iddianamede, 5'i tutuklu 52 kişi "şüpheli", Zonguldakspor Futbol Kulübü AŞ "suçtan zarar gören", Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor "malen sorumlu" olarak yer alıyor.



İddianamede, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Beyaz Grup'ta, 28 Nisan 2024'te Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Ankaraspor-Nazillispor erkek futbol takımları arasında oynanan müsabakayla ilgili olarak çeşitli basın yayın organlarında çıkan ve futbol oyununun doğal akışına uygun olmayan iddialar yönünden, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesi uyarınca Ankara'da resen soruşturma başlatıldığı, soruşturmanın yetkisizlik kararıyla İstanbul'a gönderildiği belirtiliyor.



Bilirkişilerce soruşturmaya konu maç hakkında düzenlenen raporlara göre, maçın her iki takım için de top çevirme şeklinde geçtiği, takımların birbirlerine baskı kurmadıkları, zaman geçirmek maksatlı defans oyuncularına ya da kaleciye geri pas yaptıkları, gol atma ya da birbirlerine üstünlük kurma amacında olmadıklarının anlaşıldığına işaret ediliyor.



İddianamede, söz konusu maçta teknik adamların olağandışı olacak şekilde sahaya çıkan oyuncu kadrosunda değişikliğe gittiği, maça sonradan dahil olan Nazillispor oyuncusu Tibet Öniz'in 88. dakikada tehlike oluşturabilecek bir koşu esnasında topla buluştuğu ancak kaybettiği topu kazanmaya çalışmadığı, bu pozisyon sonrasında bir kısım Ankaraspor takımı oyuncularının tehlike oluşabilecek pozisyona ilişkin Öniz'e belirgin biçimde tepki gösterdiğine dikkati çekiliyor.



İddianamede, kulüp başkanları tarafından maçın sonucunun önceden belirlenmesine yönelik varılan anlaşmanın maç öncesinde teknik heyete ve oyunculara aktarıldığı belirtilerek, "Teknik adamların da şike anlaşması doğrultusunda şüpheli olacak şekilde, sahaya çıkan oyuncu kadrosunda değişikliğe gittiği ve maç esnasında oyuna anlaşma doğrultusunda müdahale etmeyerek, şike anlaşmasının varlığını bilerek, spor müsabakasının anlaşma doğrultusunda sonuçlanmasına katkıda bulunarak atılı suçu işlediklerinin sabit olduğu" değerlendirmesi yapılıyor.



Maç skorunun önceden belirlendiği şekilde golsüz berabere bitmesi sebebiyle Ankaraspor takımının bir üst lige çıkmak için play-offlara kaldığı, Nazillispor'un ligde kalmasının kesinleştiği kaydedilen iddianamede, Zonguldakspor Futbol Kulübünün ise ligin bitimine 1 hafta olmasına rağmen küme düşmesinin matematiksel olarak kesinleştiği ve lig sonunda küme düştüğü aktarılıyor.



İSTENEN CEZALAR



İddianamede, tutuklu sanıklar Ankaraspor Kulübü Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya, Ankaraspor Kulübünün sahibi Ahmet Okatan, Nazilli Belediyespor Antrenörü Gürhan Sönmez ve Ankaraspor Teknik Sorumlusu Volkan Erten ile tutuksuz sanık teknik direktörler Halit Egesoy, Olcay Şahan, Ankaraspor Antrenörü Serdar Özdemir, Abdurrezak Murat Türkar, Ankaraspor Kaleci Antrenörü Ahmet Durak, Ankaraspor Antrenörü Hüseyin Yahyaoğlu ve futbolcuların aralarında bulunduğu 52 kişinin "6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında "şike ve teşvik primi" suçundan 1,5'ar yıldan 4,5'ar yıla kadar hapis ile 30 biner lira adli parayla cezalandırılmaları talep ediliyor.



Sanıkların ceza alması halinde spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyetler icra edilen tüzel kişiliklerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaları ve spor müsabakalarını seyirden yasaklanmaları da isteniyor.