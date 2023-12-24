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Başkanlar kesenin ağzını açtı: Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbiye özel prim

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Hem Fenerbahçe hem de Galatasaray yönetimi derbiye özel primleri belirledi.

Başkanlar kesenin ağzını açtı: Fenerbahçe ve Galatasaray'da derbiye özel prim

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derbide sahasında 'ı konuk edecek. Dev müsabaka öncesi her iki takımın yönetimi de kesenin ağzını açtı.

Hem Fenerbahçe hem de Galatasaraylı yönetim, derbiye özel primlerini belirledi.

GALİBİYET İÇİN HER FUTBOLCUYA 150 BİN TL

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, derbi zaferi için 150 bin TL'lik prim dağıtacak.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray'ın derbiye Manchester United tarifesi uygulayacağı ve futbolculara en az 150'şer bin TL prim dağıtılacağı öğrenildi.

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