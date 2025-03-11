Basketbol Antrenörü Ufuk Sarıca beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırıldı

Yapılan açıklamada; "Karşıyaka Basketbol Takımımızın eski Başantrenörü Ufuk Sarıca’nın, yaşadığı rahatsızlığın ardından büyük üzüntüyle hastaneye kaldırıldığı öğrendik.



Türk basketbolunun en önemli isimlerinden birisi olan Ufuk Sarıca’nın Muğla’da hayati bir rahatsızlık geçirdiği, beyninde pıhtı atan Sarıca’nın hastanede yapılan müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiğini öğrendik.



Süreci takip ediyoruz ailesine ve sevenlerine. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.



TEŞEKKÜR MESAJI PAYLAŞTI

Sarıca, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, sağlık durumuyla ilgilenip ilk müdahaleyi yapan Köyceğiz ve Muğla'daki sağlık çalışanları ile mesaj ve telefonlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletenlere teşekkür etti.



Ufuk Sarıca'nın paylaşımı:



"Sayın Köyceğiz Devlet Hastanesi Acil Servisi, Muğla Üniversite Hastanesi Yönetimleri Nöroloji Servisi, Değerli Doktorları ve Sağlık Personeli;



Yakın geçmişte hayatımın belki de en stresli ve sıkıntılı günlerini geçirdim. Bu günlerin ardından; 08.03.2025 günü yaşadığım sağlık sorununun ciddiyeti beni ve ailemi derinden etkiledi.



Beyinde damara yerleşen pıhtının tedavi sürecinde ilk müdahaleyi gerçekleştiren Köyceğiz Devlet Hastanesi'nin kıymetli acil servis doktorlarına ve sağlık çalışanlarına hızlı ilk müdahaleleri, doğru ve özverili yaklaşımları için sonsuz teşekkür ederim.



Ardından sevk edildiğim Muğla Üniversite Hastanesi'nde, acil olarak yapılan tetkikler ve müdahaleler sayesinde şu an sağlığıma kavuşmuş bulunmaktayım.



Hastanede bulunduğum süreçlerde tedavimi sürdüren tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükranlarımı iletiyorum.



İyi ki varsınız, emeğinize, yüreğinize sağlık."

UFUK SARICA KİMDİR?

Türk basketbol antrenörü ve eski profesyonel basketbolcu Ufuk Sarıca, 13 Haziran 1972 tarihinde dünyaya geldi. Son olarak Basketbol Süper Ligi ekibi Karşıyaka'nın baş antrenörlüğünü yapmıştır. Sarıca, 98'i a millî takım olmak üzere toplamda 187 kez millî formayı giymiştir.



Oyunculuk döneminde kısa forvet ve şutör gard pozisyonlarında görev aldı. Efes Pilsen'de oynadığı dönemde pek çok başarıda rol sahibi olmuştur. Beşiktaş takımında yardımcı antrenörlük ve baş antrenörlük yaptıktan sonra, Anadolu Efes'te 1 yıl baş antrenörlük yaptı. 2012 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçti ve 2016 sezonu için Beşiktaş ile anlaşmıştır. 2019 yazında Pınar Karşıyaka baş antrenörlüğüne geçmiştir. Ocak 2017'de Türkiye millî basketbol takımının başına gelmiştir.