Basketbol Avrupa Ligi'nde yeni hafta başlıyor: Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko parkeye çıkıyor
10.11.2025 16:31
AA
Basketbol Avrupa Ligi'nde 4. kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak. Türk ekipleri Anadolu Efes ve Fenerbahçe de mücadele edecek.
Basketbol Avrupa Ligi'nde bu sezon dördüncü kez çift maç haftası heyecanı yaşanacak.
Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 10. hafta müsabakaları yarın ve 12 Kasım Çarşamba günü, 11. hafta karşılaşmaları ise 13 Kasım Perşembe ve 14 Kasım Cuma günü oynanacak.
Son şampiyon Fenerbahçe Beko, İsrail temsilcileri ile ev sahibi takım ünvanıyla Almanya'nın Münih kentinde karşı karşıya gelecek. İlk maçında yarın TSİ 22.00'de Maccabi Rapyd'in karşısına çıkacak sarı-lacivertliler, ikinci müsabakasını da 13 Kasım Perşembe günü aynı saatte Hapoel IBI ile yapacak.
Organizasyonda çıktığı 9 maçın 4'ünü kazanan ve 5'inde mağlup olan Fenerbahçe, 13. sırada yer aldı.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 6 yenilgi sonucunda 16. basamakta bulunan Anadolu Efes, 10. haftada yarın TSİ 22.30'da İtalya ekibi Virtus Bologna'ya konuk olacak. Lacivert-beyazlı ekip, 11. haftada ise 14 Kasım Cuma günü Antalya'da Almanya'nın Bayern Münih takımını ağırlayacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 10. ve 11. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
10. hafta
Yarın:
19.00 Dubai Basketbol (Birleşik Arap Emirlikleri)-Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Fenerbahçe Beko-Maccabi Rapyd (İsrail)
22.05 Hapoel IBI (İsrail)-Baskonia (İspanya)
22.30 Partizan (Sırbistan)-Monaco (Fransa)
22.30 Virtus Bologna (İtalya)-Anadolu Efes
22.30 Valencia Basket (İspanya)-Real Madrid (İspanya)
23.00 Paris Basketbol (Fransa)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)
12 Kasım Çarşamba:
22.15 Olympiakos (Yunanistan)-Zalgiris (Litvanya)
22.30 Bayern Münih (Almanya)-Barcelona (İspanya)
22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-LDLC ASVEL (Fransa)
11. hafta
13 Kasım Perşembe:
22.00 Kızılyıldız-Monaco
22.00 Fenerbahçe Beko-Hapoel IBI
22.45 Real Madrid-Panathinaikos AKTOR
22.45 Paris Basketbol-Valencia Basket
23.00 Maccabi Rapyd-Baskonia
14 Kasım Cuma:
19.00 Dubai Basketbol-Zalgiris
20.00 Anadolu Efes-Bayern Münih
22.00 LDLC ASVEL-Partizan
22.30 Barcelona-Virtus Bologna
22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Olympiakos