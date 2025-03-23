Basketbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda şampiyon ÇBK Mersin

Basketbolda bu yıl 31. kez düzenlenen ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı, Emlak Konut'u 85-64 mağlup eden ÇİMSA ÇBK Mersin kazandı.



Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'ndaki final maçının ilk periyodunu 27-13 önde bitiren Mersin temsilcisi, soyunma odasına 50-31 üstün gitti.



İkinci yarıda da iyi oyununu sürdüren ve farkı açan ÇBK Mersin, üçüncü çeyreğini 74-46 önde tamamladığı karşılaşmadan 85-64 galip ayrılarak Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaştı.



ÇBK MERSİN 2. KEZ KAZANDI



ÇİMSA ÇBK Mersin, Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.



Mersin temsilcisi, organizasyonda 2022'nin ardından 2025'te de şampiyonluk ipini göğüsledi.



ÇBK Mersin, 2024'te oynanan finalde sarı-lacivertli ekibe 79-76 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.



EMLAK KONUT 2. OLDU



Emlak Konut, ilk kez finalde yer aldığı Kadınlar Türkiye Kupası'nı ikinci tamamladı.



İstanbul temsilcisi, ÇBK Mersin karşısında sahadan mağlup ayrıldı ve organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde edemedi.



KUPAYI EN ÇOK KAZANAN FENERBAHÇE



Fenerbahçe, organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor.



Sarı-lacivertliler, Kadınlar Türkiye Kupası'nın 14 kez sahibi olmayı başardı. Fenerbahçe, 1992-1993 sezonundan itibaren organize edilen kupada 1999, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2015, 2016, 2019, 2020 ve 2024'te şampiyonluğa ulaştı.



Türkiye Kupası'nda sarı-lacivertli ekip, 1995, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2022'de ise ikinci oldu.



ŞAMPİYON OLAN DİĞER EKİPLER



Fenerbahçe'nin ardından organizasyonda en fazla şampiyonluğu Galatasaray elde etti.



Sarı-kırmızılı ekip, kupada üst üste 6'şar ve 5'er kez olmak üzere toplam 11 şampiyonluk yaşadı. Galatasaray, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2010, 2011, 2012, 2013 ve 2014'te kupayı kazanırken, 1999, 2000, 2001, 2009 ve 2016'da ise ikincilikle yetindi.



BOTAŞ (2002, 2003), Yakın Doğu Üniversitesi (2017, 2018) ve ÇBK Mersin (2022, 2025) ise 2'şer defa kupayı müzesine götürdü.





