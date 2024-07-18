Basketbol Şampiyonlar Ligi Elemeleri Antalya'da düzenlenecek

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi normal sezonuna katılacak son dört takımın belli olacağı eleme turu, bu yıl 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.



Elemelerdeki tek Türk temsilcisi olan Aliağa Petkimspor, çeyrek finalde Hollanda temsilcisi Heroes den Bosch ile karşılaşacak. Petkimspor, bu maçı kazanması halinde Fransa Ligi ekibi Cholet Basket ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.



Oynayacağı maçlarda 3'te 3 yapması durumunda Aliağa Petkimspor, normal sezon biletini alarak B grubunda Unicaja (İspanya), Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile eşleşecek.



Elemeleri geçememesi halinde ise Aliağa Petkimspor, yoluna FIBA Europe Cup'ta devam edecek.