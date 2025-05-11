Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde AEK üçüncü oldu!

Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Yunanistan temsilcisi AEK, İspanya'dan La Laguna Tenerife'yi 77-73 mağlup etti.



Bu sonuçla AEK üçüncü, La Laguna Tenerife'de dördüncü sırada organizasyonu tamamladı.



Salon: SUNEL Arena



Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)



La Laguna Tenerife: Huertas 10, Kramer 15, Scrubb 6, Abromaitis 3, Shermadini 5, Kostadinov 3, Fernandez 14, Drell 6, Costa 4, Badji 2, Doornekamp 5



AEK: Hubb 6, Bryce 8, Netzipoglou 2, Gray 11, Golden 9, Hale 16, Skordilis, Karampelas, Flionis 3, Kuzminskas, Kouzeloglou 2, Tucker 20



1. Periyot: 21-11



Devre: 39-28



3. Periyot: 55-46



Beş faulle çıkan: 35.46 CJ Bryce (AEK)