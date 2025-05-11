Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde AEK üçüncü oldu!
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında AEK, Tenerife'yi mağlup etti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final üçüncülük maçında Yunanistan temsilcisi AEK, İspanya'dan La Laguna Tenerife'yi 77-73 mağlup etti.
Bu sonuçla AEK üçüncü, La Laguna Tenerife'de dördüncü sırada organizasyonu tamamladı.
Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Martins Kozlovskis (Letonya), Gatis Salins (Letonya)
La Laguna Tenerife: Huertas 10, Kramer 15, Scrubb 6, Abromaitis 3, Shermadini 5, Kostadinov 3, Fernandez 14, Drell 6, Costa 4, Badji 2, Doornekamp 5
AEK: Hubb 6, Bryce 8, Netzipoglou 2, Gray 11, Golden 9, Hale 16, Skordilis, Karampelas, Flionis 3, Kuzminskas, Kouzeloglou 2, Tucker 20
1. Periyot: 21-11
Devre: 39-28
3. Periyot: 55-46
Beş faulle çıkan: 35.46 CJ Bryce (AEK)
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