Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Promitheas'ı ağırlayacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, yarın Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek.



Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.



Sarı-kırmızılıların 2 galibiyet bir mağlubiyetle ikinci basamakta bulunduğu grupta Promitheas ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.



Galatasaray, gruptaki ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 yenmişti.