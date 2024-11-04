Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Promitheas'ı ağırlayacak
Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, yarın Promitheas'ı ağırlayacak.
Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında Galatasaray, yarın Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılıların 2 galibiyet bir mağlubiyetle ikinci basamakta bulunduğu grupta Promitheas ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.
Galatasaray, gruptaki ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 yenmişti.
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