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Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Promitheas'ı ağırlayacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, yarın Promitheas'ı ağırlayacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Promitheas'ı ağırlayacak

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. haftasında , yarın Yunanistan'ın Promitheas takımını konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılıların 2 galibiyet bir mağlubiyetle ikinci basamakta bulunduğu grupta Promitheas ise bir galibiyet ve 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alıyor.

Galatasaray, gruptaki ilk maçta rakibini deplasmanda 79-75 yenmişti.

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