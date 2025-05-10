Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyilerine ödül

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyileri ödül töreni yapıldı.



Ligde Dörtlü Final organizasyonuna ev sahipliği yapan Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Helenic Cosmos Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine, FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Basketbol Şampiyonlar Ligi CEO'su Patrick Comninos, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok ile son 4'e kalan takımların oyuncu ve teknik ekipleri katıldı.



Galatasaray'dan James Palmer sezonun en iyi 5'i arasında yer alırken, Will Cummings de sezonun en iyi ikinci 5'ine seçildi.



Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda ödül alan isimler şunlar:

Sezonun en değerli oyuncusu (MVP): Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife)



Sezonun en iyi 5'i: Marcelinho Huertas (La Laguna Tenerife), Hunter Hale (AEK), James Palmer (Galatasaray), Dylan Osetkowski (Unicaja Malaga), Ismael Kamagate (Bertram Derthona)



Sezonun en iyi ikinci 5'i: Will Cummings (Galatasaray), Kendrick Perry (Unicaja), Desi Rodriguez (Nanterre 92), Derrick Alston (BAXI Manresa), Steven Enoch (Rytas Vilnius)



Sezonun en iyi genç oyuncusu: Nolan Traore (Saint-Quentin Basket-Ball​​​​​​​)

Sezonun en iyi savunma oyuncusu: Alberto Diaz (Unicaja Malaga)

Sezonun en iyi koçu: Txus Vidorreta (La Laguna Tenerife)