Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu maç programı belli oldu

Son 16 turunda 23 Ocak Salı günkü maçlarla başlayacak mücadele 20 Mart Çarşamba günü tamamlanacak. Gruplarında ilk 2 sırayı alanların çeyrek final vizesi alacağı organizasyonda grup liderleri saha avantajına sahip olacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşacaklar Dörtlü Final'e yükselecek.



Bursaspor İnfo Yatırım ve Darüşşafaka Lassa'nın veda ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde I Grubu'nda yer alacak TOFAŞ, İspanya'dan Unicaja, Fransa'dan SIG Strasbourg ile Cholet'le karşılaşacak.



J Grubu'ndaki Galatasaray Ekmas ise Fransa'da JDA Bourgogne Dijon'un yanı sıra Alman ekipler Telekom Baskets Bonn ve MHP RIESEN Ludwigsburg'la, K Grubu'ndaki Pınar Karşıyaka ise İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ve Yunanistan'dan Peristeri ile mücadele edecek.



Türk temsilcilerinin son 16 turundaki maç programı şöyle:



1. hafta



23 Ocak Salı



Pınar Karşıyaka-Lenovo Tenerife



Telekom Baskets Bonn-Galatasaray Ekmas



24 Ocak Çarşamba



Unicaja-TOFAŞ



2. hafta



30 Ocak Salı



Galatasaray Ekmas-JDA Bourgogne Dijon



31 Ocak Çarşamba



TOFAŞ-SIG Strasbourg



Hapoel Bank Yahav-Pınar Karşıyaka



3. hafta



6 Şubat Salı



MHP RIESEN Ludwigsburg-Galatasaray



7 Şubat Çarşamba



TOFAŞ-Cholet



Pınar Karşıyaka-Peristeri



4. hafta



5 Mart Salı



Galatasaray Ekmas-Telekom Baskets Bonn



6 Mart Çarşamba



Cholet-TOFAŞ



Peristeri-Pınar Karşıyaka



5. hafta



12 Mart Salı



Galatasaray Ekmas-MHP RIESEN Ludwigsburg



13 Mart Çarşamba



TOFAŞ-Unicaja



Lenovo Tenerife-Pınar Karşıyaka



6. hafta



19 Mart Salı



Pınar Karşıyaka-Hapoel Bank Yahav



SIG Strasbourg-TOFAŞ



20 Mart Çarşamba



JDA Bourgogne Dijon-Galatasaray Ekmas



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