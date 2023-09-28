NTV.COM.TR’ye geri dön

Basketbol Süper Ligi ne zaman başlayacak?

Basketbol Süper Ligi 58 yaşına giriyor. Anadolu Efes, ligde 16 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip. Anadolu Efes, Süper Lig'de geçen sezonu da şampiyon tamamladı. Peki, Basketbol Süper Ligi ne zaman başlayacak?

Basketbol Süper Ligi ne zaman başlayacak?

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde 58. sezon, 29 Eylül'de oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak. İşte, Basketbol Süper Ligi'ne dair bilgiler...

Basketbolda 58. sezonuna girilen ligin ilk hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)

30 Eylül Cumartesi:

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 TOFAŞ-Reeder Samsunspor (TOFAŞ)

18.00 Anadolu Efes-ONVO Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)

20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım (Ankara)

1 Ekim Pazar:

13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (İzmir ENKA)

15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...