Basketbol Süper Ligi ne zaman başlayacak?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 58. sezon, 29 Eylül'de oynanacak tek maçla başlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonunun ilk haftası Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji maçıyla başlayacak. İşte, Basketbol Süper Ligi'ne dair bilgiler...
Basketbolda 58. sezonuna girilen ligin ilk hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
19.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bahçeşehir Koleji (Muradiye)
30 Eylül Cumartesi:
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 TOFAŞ-Reeder Samsunspor (TOFAŞ)
18.00 Anadolu Efes-ONVO Büyükçekmece Basketbol (Sinan Erdem)
20.30 Türk Telekom-Bursaspor İnfo Yatırım (Ankara)
1 Ekim Pazar:
13.00 Aliağa Petkimspor-Pınar Karşıyaka (İzmir ENKA)
15.30 Darüşşafaka Lassa-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
18.00 Fenerbahçe Beko-Çağdaş Bodrumspor (Ülker Spor ve Etkinlik)
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