Basketbol Süper Ligi play-off yarı final (Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko) maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisinde Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko üçüncü maçta karşı karşıya gelecek. Peki, Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ANADOLU EFES-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin play-off yarı final serisi üçüncü maçında bu akşam karşı karşıya gelecek.



Sinan Erdem Spor Salonu’nda Anadolu Efes ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek karşılaşma bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşma beIN Sports 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.



3 GALİBİYETE ULAŞAN TARAF ADINI FİNALE YAZDIRACAK



Ülker Salonu’nda oynanan ilk maçı Fenerbahçe Beko 108-66 kazandı. Seride ikinci karşılaşma ise önceki gün yine Kanarya’nın sahasında gerçekleşti.



İki takımın da bir ara çift haneli sayılarla öne geçtiği ve son bölümünün büyük çekişmeye sahne olduğu maçta gülen taraf son saniye üçlüğüyle Anadolu Efes olmuştu. Sarı-Lacivertliler, yeniden avantajı eline almak için sahaya çıkacak.



Yarı finalde 3 galibiyete ulaşan taraf adını finale yazdıracak.