Basketbol Süper Ligi | Türk Telekom 10 sayı farkla galip geldi
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 85-75 yendi.
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında konuk ettiği Aliağa Petkimspor'u 85-75 yendi.
Bu sonuçla Türk Telekom, ligde 9. galibiyetini alırken Aliağa Petkimspor, 8 galibiyette kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Ankara
Hakemler: Kaan Büyükçil, Alper Altuğ Köselerli, Mesut Öztürk
Türk Telekom: İsmet Akpınar 17, Brown 17, Angola 11, Alexander 6, Makoundou 15, Berkan Durmaz, Melih Tunca 2, Mahir Ağva, Bruhnke, Bess 2, Hanlan 15
Aliağa Petkimspor: Russel 2, Tyree 11, Yavuz Gültekin, Aldridge 11, Salinas 6, Dotson 16, Van Beck 3, Williams 6, Troy Selim Şav 5, Karahan Efeoğlu 15
1. periyot: 21-12
Devre: 37-28
3. periyot: 62-49
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