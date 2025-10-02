Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta start alacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta heyecanı 3 Ekim Cuma günü oynanacak tek maçla başlayacak.



Haftanın açılış mücadelesinde Galatasaray MCT Technic, TOFAŞ'ı ağırlayacak. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.



Türkiye Basketbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 2. haftanın programı şöyle:



3 Ekim Cuma:



19.00 Galatasaray MCT Techinc-TOFAŞ (Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi)



4 Ekim Cumartesi:



13.00 Esenler Erokspor-Trabzonspor (Sinan Erdem)



15.30 Mersinspor-Beşiktaş Gain (Servet Tazegül)



18.00 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)



5 Ekim Pazar:



15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Glint Manisa Basket (Gazanfer Bilge)



18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)



6 Ekim Pazartesi:



19.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)