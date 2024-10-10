Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla başlıyor.



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:



Yarın:



18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



20.30 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji (BJK Fibabanka)



12 Ekim Cumartesi:



15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)



18.00 Yalovaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko (90. Yıl)



20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)



13 Ekim Pazar:



15.30 Galatasaray-TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)



18.00 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)



14 Ekim Pazartesi:



19.00 Darüşşafaka Lassa-Manisa Basket (Ayhan Şahenk)

