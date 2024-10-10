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Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta başlıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta yarın başlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta başlıyor

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nin 2. haftası, yarın oynanacak 2 müsabakayla başlıyor. 

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Basketbol Süper Ligi'nde 2. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

18.00 Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.30 Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji (BJK Fibabanka)

12 Ekim Cumartesi:

15.30 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

18.00 Yalovaspor Basketbol-Fenerbahçe Beko (90. Yıl)

20.30 Bursaspor Basketbol-Anadolu Efes (TOFAŞ)

13 Ekim Pazar:

15.30 Galatasaray-TOFAŞ (Basketbol Gelişim Merkezi)

18.00 Mersinspor-Aliağa Petkimspor (Servet Tazegül)

14 Ekim Pazartesi:

19.00 Darüşşafaka Lassa-Manisa Basket (Ayhan Şahenk)

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