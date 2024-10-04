Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu başlıyor: Maçlar 14 salonda oynanacak

Daha önce Anadolu Efes ile Galatasaray'ın maçlarını oynadığı, bu sezon ise Bahçeşehir Koleji karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor. Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı. Bahçeşehir Koleji, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU İKİNCİ SIRADA



Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.



Fenerbahçe Beko'nun müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.



ANADOLU EFES VE GALATASARAY, BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ'NDE



Anadolu Efes ve Galatasaray, bu sezon maçlarını yeni hizmete giren Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynayacak.



Lacivert-beyazlı takım ile sarı-kırmızılı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa arenasındaki maçlarına, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.



EN AZ KAPASİTELİSİ 90. YIL



Basketbol Süper Ligi'nde Yalovaspor Basketbol'un maçlarını oynayacağı 90. Yıl Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.



Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu ile ONVO Büyükçekmece Basketbol'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Gazanfer Bilge Spor Salonu ise 2 bin 500'er kişi kapasiteye sahip.

Yukatel Merkezefendi Bld. ile Mersin SK arasında 19.00'da oynanacak.