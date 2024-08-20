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Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta hangi maçlar var? İşte 1. hafta programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı. Ligde normal sezon 4 Ekim'de başlayacak ve 19 Mayıs'ta tamamlanacak.

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta hangi maçlar var? İşte 1. hafta programı

Türkiye Sigorta Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonunun fikstür çekimi yapıldı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde ilk kez gerçekleştirilen fikstür çekimine, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile kulüp temsilcileri katıldı.

16 takımın mücadele edeceği Basketbol Süper Ligi'nde yeni sezon, 4 Ekim'de başlayacak. 19 Mayıs'ta tamamlanacak normal sezonda ilk 6'da yer alan takımlar doğrudan play-off oynama hakkı elde edecek.

Ligde bu sezon play-in formatı uygulanacak. Play-off aşamasında mücadele edecek son 2 ekip, normal sezonu 7, 8, 9 ve 10'uncu sırada bitirenler arasındaki play-in aşamasıyla belirlenecek. Normal sezonun 7 ile 8'incisi arasındaki maçın galibi, play-off'lara yükselecek 7. takım olacak. Mağlup olan ekip ise 9 ile 10'uncu arasındaki mücadelenin kazananıyla karşılaşacak. Bu müsabakanın galibi ise 8. sıradan play-off bileti alacak.

İLK HAFTA PROGRAMI

Normal sezonu son 2 sırada tamamlayan ekipler küme düşecek.
Ligde ilk hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Mersin Spor

Fenerbahçe Beko-Onvo Büyükçekmece Basketbol

-Yalovaspor

Türk Telekom-Galatasaray

Bahçeşehir Koleji-Karşıyaka

TOFAŞ-Beşiktaş Fibabanka

Manisa Basket-Bursaspor

Aliağa Petkimspor-Darüşşafaka Lassa

Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta hangi maçlar var? İşte 1. hafta programı - 1

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