Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşı karşıya geldi.



Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki müsabakadan 84-68'lik galibiyetle ayrılan sarı - lacivertliler, durumu 4-1'e getirdi.



Fenerbahçe Beko, bu galibiyetle birlikte Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğunu ilan etti.



Serideki ilk iki maçını kazanan Fenerbahçe, üçüncü karşılaşmada rakibine mağlup olmuştu. Dördüncü maçta kazanan sarı - lacivertliler, şampiyonluğunu kendi sahasında kazandı.

ÜÇLEME YAPTI

Sarı - lacivertliler, THY EuroLeague ve Türkiye Kupası şampiyonluğuyla birlikte üçleme yaptı.

12. KEZ ŞAMPİYON

Fenerbahçe Beko, bu zaferle birlikte Basketbol Süper Ligi'ndeki 12. şampiyonluğunu elde etti.

Ligde en çok şampiyonluk 16 kezle Anadolu Efes tarafından kazanıldı. Finalde kaybeden Beşiktaş'ın ise 2 şampiyonluğu bulunuyor.



1. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 21-18 Beşiktaş Fibabanka

2. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 48-40 Beşiktaş Fibabanka

3. Çeyrek Sonucu: Fenerbahçe Beko 69-54 Beşiktaş Fibabanka