Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist yarın İstanbul'da belli olacak

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 09:46
ING Basketbol Süper Ligi'nde 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ilk maçı Anadolu Efes 90-66, 13 Mayıs Cuma günkü İzmir'deki müsabakayı ise Pınar Karşıyaka 79-73 kazanmıştı.
Normal takvime göre 15 Mayıs Pazar oynanması gereken üçüncü karşılaşma Anadolu Efes'in Euroleague'deki şampiyonluğu elde ettiği Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçını kazanan ekip yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi olacak.