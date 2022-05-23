Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist yarın İstanbul'da belli olacak

ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisinin üçüncü ve son maçında Anadolu Efes ile Pınar Karşıyaka yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.05.2022 - 09:46

Basketbol Süper Ligi'nde son yarı finalist yarın İstanbul'da belli olacak

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ING Süper Ligi'nde 11 Mayıs Çarşamba günü İstanbul'da oynanan ilk maçı 90-66, 13 Mayıs Cuma günkü İzmir'deki müsabakayı ise 79-73 kazanmıştı.

Normal takvime göre 15 Mayıs Pazar oynanması gereken üçüncü karşılaşma Anadolu Efes'in Euroleague'deki şampiyonluğu elde ettiği Dörtlü Final müsabakaları nedeniyle ertelenmişti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka maçını kazanan ekip yarı finalde Galatasaray Nef'in rakibi olacak.

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