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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Türk derbisi oynanacak (19. hafta programı)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı yarın başlayacak.  Türk derbisinde Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü karşı karşıya gelecek.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Türk derbisi oynanacak (19. hafta programı)

THY Avrupa Ligi'nde 19. hafta heyecanı, yarın başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna, yarın ve 3 Ocak Cuma günü oynanacak maçlarla devam edilecek.

Haftanın öne çıkan maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 3 Ocak Cuma günü Türk derbisinde karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı son 6 müsabakada yalnızca 1 kez kazanan Fenerbahçe Beko, 1 maç eksiğiyle 6. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ise son 4 maçta elde ettiği 3 galibiyet ile sarı-lacivertli rakibinin bir basamak altında haftaya 7. sırada giriyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak.

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR ise 3 Ocak Cuma günü İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

PROGRAMI

Yarın:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)

22.00 ALBA Berlin (Almanya)-Monaco (Fransa)

22.30 Baskonia (İspanya)-Kızılyıldız (Sırbistan)

3 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes

22.15 Paris Basketbol (Fransa)-Barcelona (İspanya)

22.15 Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Partizan (Sırbistan)-Maccabi Playtika (İsrail)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Bayern Münih (Almanya)

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde hangi maçlar var? Türk derbisi oynanacak (19. hafta programı) - 1
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