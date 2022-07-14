NTV.COM.TR’ye geri dön

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

Son şampiyon Anadolu Efes ligin ilk haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlarken, Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 14.07.2022 - 16:16

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yeni sezon fikstürü çekildi

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Euroleague'de yeni sezonda yer alacak takımlar açıklandı

Euroleague'de yeni sezonda yer alacak takımlar açıklandı

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de

Euroleague şampiyonu Anadolu Efes, Anıtkabir'de

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan THY Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun fikstürü belli oldu.

Türkiye'den son iki yılın şampiyonu ile Fenerbahçe Beko'nun yer alacağı THY Avrupa Ligi'nde normal sezon, 6-7 Ekim'de başlayacak ve 13-14 Nisan 2023'te oynanacak maçlarla sona erecek.

Toplam 18 takımlı ligde ilk 8'e giren ekipler, play-off'a yükselecek. Play-off'ta rakibi karşısında 3 galibiyet alan ekipler ise Dörtlü Final'e adlarını yazdıracak.

Anadolu Efes ligin ilk haftasında sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını ağırlarken, Fenerbahçe Beko ise Almanya temsilcisi Bayern Münih'e konuk olacak.

İki takım arasındaki ilk derbi mücadelesi 28 Ekim Cuma günü (5. hafta) Sinan Erdem Spor Salonu'nda, ikincisi 6 Nisan 2023'te (33. hafta) Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

THY Avrupa Ligi'nde ilk haftanın programı şöyle:

6 EKİM PERŞEMBE

Panathinaikos-Real Madrid

ASVEL-EA7 Emporio Armani Milan

Maccabi Tel Aviv-Zalgiris

Bayern Münih-Fenerbahçe Beko

Valencia Basket-Baskonia Vitoria Gasteiz

7 EKİM CUMA

Anadolu Efes-Kızılyıldız

ALBA Berlin-Partizan

Barcelona- Olympiakos

Virtus Segafredo Bologna-Monaco

WİMBLEDON'DA ŞAMPİYON NOVAK DJOKOVİC!

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...