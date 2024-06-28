Basketbolda 17 Yaş Altı Dünya Kupası İstanbul'da başlıyor

Basketbolda 17 Yaş Altı Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlıyor.



Dünya Kupası'nın açılış maçında İspanya ile Porto Riko, yarın saat 12.00'de Ahmet Cömert Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



Arjantin, İtalya ve Yeni Zelanda ile C Grubu'nda yer alan 17 Yaş Altı Basketbol Milli Takımı ise günün son maçında Yeni Zelanda'yla karşılaşacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak.





Milliler, turnuvada ikinci maçında 30 Haziran Pazar günü İtalya, son grup mücadelesinde ise 2 Temmuz Salı günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.



16 TAKIM MÜCADELE EDECEK



Kupada dörder takımlı 4 grupta toplam 16 ekibin mücadele edeceği şampiyonada, elenmenin olmayacağı grup maçlarının tamamlanmasının ardından çapraz eşleşmelerle 3 Temmuz Çarşamba günü son 16 turu oynanacak.



Son 16 turunda rakibini mağlup eden takımlar 5 Temmuz Cuma günü çeyrek final mücadelesi verecek, kaybeden takımlar ise 9-16'ncılık klasman maçlarına çıkacak.



Yarı final mücadelesi 6 Temmuz Cumartesi günü yapılacak 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda şampiyon 7 Temmuz Pazar günü belli olacak.



GRUPLAR



Turnuvada 4 grupta yer alan takımlar şöyle:



A Grubu: İspanya, Litvanya, Filipinler, Porto Riko



B Grubu: Çin, ABD, Fransa, Gine



C Grubu: Arjantin, Türkiye, Yeni Zelanda, İtalya



D Grubu: Mısır, Almanya, Kanada, Avustralya



İLK GÜN MAÇ PROGRAMI



17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ilk günün maç programı şu şekilde:



12.00 İspanya-Porto Riko (Ahmet Cömert)



12.30 Litvanya-Filipinler (Sinan Erdem)



14.30 Mısır-Avustralya (Ahmet Cömert)



15.00 Almanya-Kanada (Sinan Erdem)



17.00 Çin-Gine (Ahmet Cömert)



17.30 ABD-Fransa (Sinan Erdem)



19.30 Arjantin-İtalya (Ahmet Cömert)



20.00 Türkiye-Yeni Zelanda (Sinan Erdem)

