Basketbolda derbi günü! Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk edecek

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, yarın sahasında Galatasaray MCT Technic ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki derbi, saat 15.30'da başlayacak.

Karşılaşmada Özlem Yalman, Fatih Arslanoğlu ve Batuhan Söylemezoğlu hakem üçlüsü görev yapacak.

Basketbol Süper Ligi'ndeki 18 maçta 16 galibiyet ve 2 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, zirvede yer alıyor.

Ligdeki müsabakaların 11'ini kazanan ve 7'sinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray ise haftaya averajla 6. basamakta girdi.

FENERBAHÇE'DE HEDEF ÜST ÜSTE YEDİNCİ GALİBİYET

Sarı-lacivertli ekip, derbide sahaya ligdeki art arda 7. galibiyetini almak için çıkacak.

Basketbol Süper Ligi'nin son 6 haftasında rakiplerine üstünlük kuran Fenerbahçe Beko, Galatasaray'ı da mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça çıkarmaya çalışacak.

SON YEDİ DERBİNİN GALİBİ FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray ile son 7 maçını kazanmayı başardı.

Sarı-lacivertli takım, 2022-23 sezonundan bu yana sarı-kırmızılılar ile ligdeki tüm derbilerde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe'ye karşı Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son galibiyetini 2021-22 sezonunun ikinci yarısında elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 11 Nisan 2022'de Fenerbahçe'yi deplasmanda 76-70 mağlup etti.

GALATASARAY SON DÖRT MAÇINI KAZANDI

Sarı-kırmızılı ekip, ligdeki son 4 müsabakada sahadan galibiyetle ayrıldı.

İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco'nun göreve getirilmesinin ardından çıkışa geçen Galatasaray MCT Technic, Fenerbahçe Beko'ya üstünlük kurması halinde Basketbol Süper Ligi'nde hem peş peşe 5. galibiyetini alacak hem de ezeli rakibine karşı 7 maçlık galibiyet özlemine son verecek.