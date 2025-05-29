Basketbolda derbi heyecanı: Beşiktaş - Galatasaray

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka ile Galatasaray, play-off çeyrek final serisi ilk maçında karşı karşıya gelecek.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak derbi, saat 20.30'da başlayacak.



İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finaline yükseleceği eşleşmede Beşiktaş, ev sahibi avantajına sahip.



Sırp çalıştırıcı Dusan Alimpijevic yönetimindeki siyah-beyazlı takım, ligde normal sezonu 23 galibiyet ve 7 yenilgi sonucunda ikinci sırada tamamladı.



Başantrenör Yakup Sekizkök idaresindeki sarı-kırmızılılar ise sezonu 14 galibiyet ve 16 yenilgiyle yedinci sırada noktaladı. Play-in etabında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u geçen Galatasaray, play-off çeyrek finaline yükseldi.



Rakipler arasında normal sezondaki ilk maçı Galatasaray, ikinci müsabakayı da Beşiktaş kazandı.