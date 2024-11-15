Basketbol'da haftanın programı: Hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig'de 11. hafta Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes derbisine sahne olacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi



Yarın



13.00 Galatasaray-Mersinspor (Basketbol Gelişim Merkezi



15.30 Karşıyaka-Yalovaspor Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)



18.00 Beşiktaş Fibabanka-ONVO Büyükçekmece Basketbol (BJK Fibabanka)



20.30 Türk Telekom-Manisa Basket (Ankara)



17 Kasım Pazar:



13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Lassa (Sinan Erdem)



15.30 TOFAŞ-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)



18.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bursaspor Yörsan (Pamukkale Üniversitesi)



20.30 Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)



ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi



Yarın:



15.00 İlkem Yapı Tarsusspor-ÇBK Mersin (Servet Tazegül)



17 Kasım Pazar:



15.00 BOTAŞ-Danilos Pizza (Ankara)



15.00 Fenerbahçe Opet-YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)



16.00 Melikgazi Kayseri Basketbol-Emlak Konut (Kadir Has Kongre Merkezi)



18.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Nesibe Aydın (Sinan Erdem)



Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Bugün:



16.00 Finalspor-Carpartner Ted Ankara Kolejliler (Naim Süleymanoğlu)



Yarın:



13.45 Kapaklıspor-Ogm Ormanspor (Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi)



15.30 Konya Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Ankaspor (Selçuklu Belediyesi)



16.00 Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-iLab Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)



17.15 Fenerbahçe Koleji Novotel-Pizzabulls CO Basket (Fenerbahçe Metro Enerji)



17 Kasım Pazar:



15.00 Çağdaş Bodrumspor-Gaziantep Basketbol (Bodrum)



16.00 MKE Ankaragücü İkon Menkul-Esenler Erokspor (TOBB ETÜ)



16.45 Trabzonspor-Çayırova Belediyesi (Hayri Gür)



18.30 Haremspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Beylikdüzü)