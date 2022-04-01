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Basketbolda haftanın programı: Türkiye'deki tüm ligler

ING Basketbol Süper Ligi'nde 26. hafta, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 24. hafta ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 25. hafta müsabakaları oynanacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 09:47

Basketbolda haftanın programı: Türkiye'deki tüm ligler

Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

BUGÜN

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

YARIN

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (Enka)

18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

3 NİSAN PAZAR

15.30 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)

20.15 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

BUGÜN

14.00 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)

17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

YARIN

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)

15.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Ülker Spor ve Etkinlik)

3 NİSAN PAZAR

14.00 OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

14.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor (Kocaeli Atatürk)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

BUGÜN

15.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)

YARIN

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Tarık Almış)

15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)

3 NİSAN PAZAR

14.00 Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Fethiye Beşkaza)

15.45 Sigortam.net-TED Ankara Kolejliler (Cebeci)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Kurtdereli)

18.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)

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