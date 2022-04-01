Basketbolda haftanın programı: Türkiye'deki tüm ligler

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

BUGÜN

20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

YARIN



13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)



15.30 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (Enka)



18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)



20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)

3 NİSAN PAZAR

15.30 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)



18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)



20.15 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)

HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

BUGÜN

14.00 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)



17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

YARIN

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)



15.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)



16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Ülker Spor ve Etkinlik)

3 NİSAN PAZAR

14.00 OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)



14.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor (Kocaeli Atatürk)

MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

BUGÜN

15.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)



YARIN

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Tarık Almış)



15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)



17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)

3 NİSAN PAZAR

14.00 Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Fethiye Beşkaza)



15.45 Sigortam.net-TED Ankara Kolejliler (Cebeci)



17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Kurtdereli)



18.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)