Basketbolda haftanın programı: Türkiye'deki tüm ligler

Haberler - Anadolu Ajansı 01.04.2022 - 09:47
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
ING BASKETBOL SÜPER LİGİ
BUGÜN
20.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
YARIN
13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom (Pamukkale Üniversitesi)
15.30 Aliağa Petkimspor-Frutti Extra Bursaspor (Enka)
18.00 Darüşşafaka-Gaziantep Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
20.15 TOFAŞ-Beşiktaş Icrypex (TOFAŞ)
3 NİSAN PAZAR
15.30 Galatasaray Nef-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)
18.00 Büyükçekmece Basketbol-Semt77 Yalovaspor (Gazanfer Bilge)
20.15 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (Ülker Spor ve Etkinlik)
HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
BUGÜN
14.00 Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray (Elazığ İl Özel İdare)
17.00 Beşiktaş HDI Sigorta-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)
YARIN
14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Naim Süleymanoğlu)
15.00 Bellona Kayseri Basketbol-BOTAŞ (Kadir Has Kongre Merkezi)
16.00 Fenerbahçe Safiport-Nesibe Aydın (Ülker Spor ve Etkinlik)
3 NİSAN PAZAR
14.00 OGM Ormanspor-Antalya 07 Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)
14.30 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Hatayspor (Kocaeli Atatürk)
MİSLİ.COM TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
BUGÜN
15.30 HDI Sigorta Antalya Güneşi-Mersin Büyükşehir Belediyespor (Kepez Turgut Özal)
YARIN
14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediye Basketbol (Tarık Almış)
15.45 Beysu Konyaspor Basketbol-OGM Ormanspor (Selçuklu Belediyesi)
17.30 Finalspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Naim Süleymanoğlu)
3 NİSAN PAZAR
14.00 Fethiye Belediyespor-Akran Gemlik Basketbol (Fethiye Beşkaza)
15.45 Sigortam.net-TED Ankara Kolejliler (Cebeci)
17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Kurtdereli)
18.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)