Basketbolda olaylı maç: Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'a ceza

THY EuroLeague, Tarık Biberovic ve Elijah Bryant'ın cezalarını açıkladı.



Fenerbahçe Beko oyuncusu Biberovic’in bir maç cezası ve 5.000 euro para cezası aldığı belirtildi.



Anadolu Efes oyuncusu Bryant’a ise yine bir maç cezası ve 10.000 euro para cezası verildi.



HANGİ MAÇLARDA YOKLAR?

Biberovic, Fenerbahçe Beko’nun Kızılyıldız’ı ağırladığı mücadelede, Bryant Anadolu Efes‘in Maccabi Tel Aviv‘e konuk olduğu maçta forma giyemeyecek.