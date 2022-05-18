Basketbolda THY Avrupa Ligi kupası, sahibini bekliyor

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Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu, Sırbistan'da belli olacak.



Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak Dörtlü Final'de son şampiyon Anadolu Efes'in yanı sıra İspanya'dan Real Madrid ile Barcelona ve Yunanistan'dan Olympiakos takımları, şampiyonluk mücadelesi verecek.



Bu sezon play-off serisinde Maccabi Playtika'ya 3-0 üstünlük kurarak adını Dörtlü Final'e yazdıran Real Madrid, 1958'den bu yana düzenlenen "Kupa 1"de 10 kez şampiyon olarak zirvede yer aldı.



Eflatun-beyazlılar, 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015 ve 2018'de mutlu sona ulaşarak, Avrupa basketbolunun bir numaralı kupasını en çok kazanan takım olmayı başardı.

CSKA MOSKOVA 8 KEZ KUPA SEVİNCİ YAŞADI

Avrupa Ligi'nde Real Madrid'den sonra en çok şampiyonluk yaşayan takım, 8 kezle CSKA Moskova oldu.



Rus ekibi, organizasyonda 1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 ve 2019'da şampiyonluğa ulaştı.



CSKA Moskova'yı 6'şar şampiyonlukla Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv takip etti. İtalya temsilcisi Varese ise 5 kez kupayı müzesine götürdü.



TÜRKİYE'DEN İKİ ŞAMPİYON

Fenerbahçe ile Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde şampiyonluk sevinci yaşayan 2 Türk takımı oldu.



Sarı-lacivertliler, 2016-2017 sezonunda İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Dörtlü Final'in son maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibini 80-64 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.



Anadolu Efes ise geçen sezon Almanya'nın Köln kentinde organize edilen Dörtlü Final organizasyonunda Barcelona'ya 86-81 üstünlük kurarak kupayı müzesine götürdü.

2001'DE İKİ KUPA DÜZENLENDİ

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği (ULEB) arasındaki anlaşmazlık nedeniyle, 2000-2001 sezonunda iki ayrı organizasyon düzenlendi.



FIBA, 20 takımla Suprolig'i, ULEB ise 24 ekiple Avrupa Ligi'ni organize etti.



Suprolig'de, Paris'te yapılan Dörtlü Final'in son müsabakasında Panathinaikos'u 81-67 yenen Maccabi Tel Aviv şampiyon oldu. Avrupa Ligi'nde ise 5 maçlık final serisinde Tau Ceramica'ya 3-2 üstünlük kuran Kinder Bologna kupayı müzesine götürdü.

ANADOLU EFES'İN EUROLEAGUE ZAFERİ ÖLÜMSÜZLEŞTİ