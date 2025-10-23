Basketbolda Türk derbisi

Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.



Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.



Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer aldı.



Anadolu Efes ligin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenilirken Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti.