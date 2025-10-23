Basketbolda Türk derbisi
Basketbol Avrupa Ligi'nde Türk derbisi yarın oynanacak.
Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, yarın sahasında Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.
Geride kalan 5 haftayı iki ekip de 2 galibiyet, 3 yenilgiyle tamamladı. Fenerbahçe Beko ligde 14. basamakta bulunurken Anadolu Efes 16. sırada yer aldı.
Anadolu Efes ligin 5. haftasında Panathinaikos AKTOR'a 95-81 yenilirken Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i 88-73 mağlup etti.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Spor
- Basketbol
- Spor&Skor