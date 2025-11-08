Basketbolda yeni format: Gençler Ligi başlıyor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından genç basketbolcuların kariyer gelişimini desteklemek amacıyla 2017'de hayata geçirilen ligde bu sezon, yeni format uygulanacak. Organizasyonda tüm maçlara Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak.

Erkekler ve kızlar kategorisinde 16'şar takımın mücadele edeceği Gençler Ligi, 5 pencere üzerinden oynanacak. Takımlar, her pencerede 3'er olmak üzere toplam 15 maça çıkacak. 17-18 yaşındaki oyuncuların mücadele ettiği ligde ekipler, kadrolarında 19 yaşında en fazla 2 oyuncuya da yer verebilecek.

Basketbol Gençler Ligi'nde normal sezon, 19 Nisan 2026'da tamamlanacak. Şampiyon takımların belli olacağı Dörtlü Final ise 16-17 Mayıs 2026'da düzenlenecek.

TAKVİM BELLİ OLDU

Basketbol Gençler Ligi'nde ilk pencere maçları 9-11 Kasım'da yapılacak.

İkinci pencere müsabakalarının 19-21 Aralık'ta oynanacağı ligde son 3 pencere ise 2026'da organize edilecek.

Üçüncü pencere karşılaşmaları 13-15 Şubat, dördüncü pencere mücadeleleri 16-18 Mart, beşinci ve son pencere maçları da 17-19 Nisan'da oynanacak.

Normal sezonu ilk 4'te tamamlayan takımlar, Dörtlü Final bileti alacak. Şampiyonluk ipini göğüsleyecek ekipler ise 16-17 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final sonucunda belli olacak.

HANGİ TAKIMLAR KATILACAK?

Basketbol Gençler Ligi'nde erkekler ve kızlar kategorilerinde 16'şar takım mücadele edecek.

Erkeklerde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan 16 takım boy gösterecek.

Kızlarda ise Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde boy gösteren 11 ekibin yanı sıra özel davetiyeyle 5 takım yer alacak.

Ligde mücadele edecek takımlar şöyle:

Erkekler: Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş, Bursaspor TatildeKirala.com, Esenler Erokspor, Fenerbahçe Beko, Galatasaray, Karşıyaka, Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket, Mersinspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ, Trabzonspor, Türk Telekom

Kızlar: Adana Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş, BOTAŞ, Çankaya Üniversitesi, ÇİMSA ÇBK Mersin, Dardanel Çanakkale Belediyespor, Emlak Konut, Eskişehir Çağdaş Kolejliler, Fenerbahçe, Galatasaray, İzmir Ege Gelişim, Kocaeli Kadın Basketbol, Melikgazi Kayseri Basketbol, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, TED Ankara Kolejliler