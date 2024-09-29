Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor: Anadolu Efes mi Fenerbahçe mi?

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak sonlandıran Fenerbahçe, ligi ikinci tamamlayan Anadolu Efes ile kupa için parkeye çıkacak.



İki takımın karşılaştığı 8 maçta lacivert beyazlılar 5, sarı lacivertliler 3 kez mutlu sona ulaştı.

EN FAZLA KAZANAN TAKIM ANADOLU EFES



Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez ile en fazla müzesine götüren takım Anadolu Efes. Fenerbahçe ise 7 şampiyonluğuyla ikinci sırada.



Saat 18'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.