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Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor: Anadolu Efes mi Fenerbahçe mi?

37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor. Son şampiyon Anadolu Efes, saat 18'de Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak.

Basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buluyor: Anadolu Efes mi Fenerbahçe mi?

Geçtiğimiz sezonu Türkiye Sigorta Süper Ligi ve ING Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak sonlandıran , ligi ikinci tamamlayan ile kupa için parkeye çıkacak.

İki takımın karşılaştığı 8 maçta lacivert beyazlılar 5, sarı lacivertliler 3 kez mutlu sona ulaştı.

EN FAZLA KAZANAN TAKIM ANADOLU EFES

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13 kez ile en fazla müzesine götüren takım Anadolu Efes. Fenerbahçe ise 7 şampiyonluğuyla ikinci sırada.

Saat 18'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak karşılaşmayı Yener Yılmaz, Kerem Baki ve Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu hakem üçlüsü yönetecek.

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