Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında deplasmanda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Baskonia ile heyecan seviyesi yüksek bir maça çıkacak. Euroleague'de geride kalan 12 maçta 9 galibiyet alan Fenerbahçe Beko, deplasman maçlarındaki galibiyet serisini Baskonia karşısında sürdürmek istiyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasman serisini sürdürebilmek için Baskonia karşısında galibiyet arayacak. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
BASKONİA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, 3 Aralık Salı günü deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek.
Buesa Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak.
Mücadele S Sport'tan canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Avrupa Ligi'nin 12. haftasında 6 maçlık serisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında son bulan sarı-lacivertliler, kazanarak yeniden ritim yakalamayı hedefliyor.
Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 12 karşılaşmada 9 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Evinde oynadığı son iki karşılaşmada Anadolu Efes ve AS Monaco'ya kaybeden İspanyol ekibinin ise ligde 12 müsabakada 5 galibiyeti bulunuyor. Baskonia, 7 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramadı ve 13. sırada yer aldı.
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