Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (THY Avrupa Ligi)

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasman serisini sürdürebilmek için Baskonia karşısında galibiyet arayacak. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? BASKONİA-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, 3 Aralık Salı günü deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia ile karşı karşıya gelecek. Buesa Arena'da oynanacak müsabaka saat 22.30'da başlayacak.

İKİ TAKIMIN SON DURUMU



Avrupa Ligi'nin 12. haftasında 6 maçlık serisi Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan EA7 Emporio Armani Milan karşılaşmasında son bulan sarı-lacivertliler, kazanarak yeniden ritim yakalamayı hedefliyor.



Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanan ve ligde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 12 karşılaşmada 9 galibiyet elde etti. Sarı-lacivertliler, 3 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Evinde oynadığı son iki karşılaşmada Anadolu Efes ve AS Monaco'ya kaybeden İspanyol ekibinin ise ligde 12 müsabakada 5 galibiyeti bulunuyor. Baskonia, 7 karşılaşmada da rakiplerine üstünlük kuramadı ve 13. sırada yer aldı.