Başsavcı Gürlek'ten bahis soruşturması açıklaması: "Bir operasyon daha yapabiliriz"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı (TFF ) İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim 2025 tarihinde "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesiyle başlatılan soruşturma genişliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve ilk aşamada, büyük çoğunluğu hakemlerden oluşan 21 kişi hakkında arama el koyma ve gözaltı tedbiri uygulandı ve Eyüpspor Başkanı dahil sekiz kişi tutuklandı.



TFF, bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ve yöeticilerin ardından 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. 102 futbolcuya 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verildi.



BAŞSAVILIKTAN AÇIKLAMA: YENİ OPERASYON GELİYOR



Son olarak Antalya'da da bahis soruşturması için dosya açıldı. Antalya'da dosya da İstanbul'a gönderildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.



Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre futbolda bahis soruşturmasının genişlediği aktarıldı.



Başsavcı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada yeni operasyonların geleceğinin sinyali verildi.



Gürlek tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“TFF ve bizim yürüttüğümüz soruşturma başka. Biz doğrudan doğruya orayala bağlı değiliz. PFDK tarafından men edilen futbolcularla ilgili soruşturma açılacak diye bir durum söz konusu değil. Adli soruşturmayı gerektirmiyor. Bize ihbarda bulunuyorlar. Biz gereğini yapıyoruz. Bu konuda bilgi kirliliği var. Bir bilgi havuzumuz var. Birincisi federasyon başkanlığı hakemle ilgili ceza veriyor o bize ihbarda bulunuyor.



Bizim bunun haricinde cimer ve ihbar şikayet hattı var bu şekilde çok fazla şikayet var. Tanık beyanları var. Bizim resen dinlediğimiz tanık beyanları var. Mutlaka MASAK raporu alıyoruz. UEFA ile İNTERPOL ile anlaşmamız var. Onlar bize liste gönderecekler. İlerleyen günlerde bir operasyon daha yapabiliriz. Futbolun temizlenmesini istiyoruz.

“KULÜP BAŞKANLARINI DA OPERASYONLARDA GÖRECEKSİNİZ”



Biz soruşturmanın sonuna kadar gideceğiz. Sadece hakemler değil kulüp başkanlarını da operasyonlarda göreceksiniz. MASAK hts raporları önemli. Yurtdışında çalıştığımız kurumlar belgelerini gönderecek bekliyoruz. Burada olumsuz algı oluşmasın. lekelenmeme hakkını önemsiyoruz.

Bir spor yorumcusu eşi üzerinden oynuyor bahis. Bunlarla ilgili isimleri veremeyiz ama tespitmiz var. Başkanlar ve hakemler arasında, teknik direktörlerle yorumcular arasında da bağlantı olabilir. Her şeyi araştırıyoruz."



Spor ve Bilişim Suçlarından sorumlu Başsavcı Vekili Osman Sağlam ise "Özgür Özel’in iddia ettiği üzere '5 milyon kırmızı kart bahsi oynandı' açıklamasına ilişkin ciddi bir iddia olduğu için bahis firmalarına sorduk. Bahislerin hepsi tek tek ayrıntılı şekilde bakılıyor. Hakemler kendi maçına mı oynadı yurtdışında mı oynadı bakılıyor. Şu aşamaya kadar itirafçı olan kimse gelmedi." ifadelerini kullandı.