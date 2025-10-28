Başsavcılıktan hakemlere gözaltı açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hakemlere yönelik soruşturma kapsamında bazı sosyal medya paylaşımlarında hakemler hakkında gözaltı kararı verildiğine ilişkin paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Savcılık, gözaltı kararı verilen veya gözaltına alınan kimsenin olmadığını açıkladı.

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.



Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulasılabilen yurtiçi ve yurtdısı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.