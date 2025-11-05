Başsavcılıktan Zorbay Küçük açıklaması: Bahis sitelerinin cevapları değerlendiriliyor

TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği üst klasman hakemlerden biri olan Zorbay Küçük, suç duyurusunda bulunmuştu.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakem Zorbay Küçük'ün başvurusu ve devam eden soruşturmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “bahis sitelerinin cevapları" olarak paylaşılan belgelere itibar edilmemesi istendi.

Yapılan açıklamada, Zorbay Küçük'ün hakkında adli ve idari soruşturmaya neden olan bahis hesaplarının kendisine ait olmadığı gerekçesi ile başvuru yaptığı ve yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerinin cevaplarının değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.



Sosyal medyada soruşturmayla ilgili dolaşan cevap yazılarının iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamayacağı dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CMK m.157 uyarınca genel geçer amir hükme göre kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul işlemleri gizlidir. Bu itibarla şikayetçi ve şikayet olunanların her türlü iddia -savunma haklarına zarar verilmemesi amacıyla ne şekilde elde edilip servis edildiği belli olmayan bu belge örneklerine itibar edilmemesi, yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde soruşturma gizliliğinin ihlaline yol açabilecek bu belgeleri servis edenler hakkında kanunen gereğine tevessül edileceğinin bilinmesi gerekmektedir."

NELER YAŞANDI?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin bahis oynadığına dair yaptığı açıklamaların ardından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Hacıosmanoğlu'nun söylemlerini ihbar kabul edip çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

Başsavcılık bahis skandalına ilişkin son 5 yıllık MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurt içi ve yurt dışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar, tanık beyanları temin edilmeye başlandığını açıklamıştı.



Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin kuruluna sevk etmişti.



Listede Süper Lig ve 1. Lig maçlarını yöneten 7 üst klasman hakemi yer almıştı.

Bu isimlerin yanı sıra, 15 üst klasman yardımcı hakemi, 36 klasman hakemi, 94 de klasman yardımcı hakemi PFDK'ya sevk edilmişti.