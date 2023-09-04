Batista Mendy Trabzonspor için geliyor

Trabzonspor Fransız ön libero Batista Mendy ile anlaşma sağladı.



Trabzonspor uzun zamandır transferi için uğraş verdiği Batista Mendy için kulübü Angers ile yaptığı anlaşmanın ardından oyuncuyla da prensipte anlaştı.



Sözleşme detaylarının resmileşmesinin ardından 23 yaşındaki oyuncu bu hafta içerisinde Türkiye’ye gelecek.

Trabzonspor taraftarı alınan saha sonuçlarını transfere bağlayarak sosyal medyada 'Ertuğrul Doğan istifa' kampanyası başlatarak başkanlarını istifaya davet etmişti.