Batman Petrolspor - Kepezspor: 4-0

Karşılaşmanın ilk yarısında saha üstünlüğünü elinde tutan Batman Petrolspor, maçın 9'uncu dakikasında Omar Imeri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında baskısını arttıran Batman Petrolspor, 47'nci dakikada Mert Çapar'ın attığı golle skoru 2-0’a yükseltti.

Batman Petrolspor, Atabey Çiçek'in 61'inci ve 76'ncı dakikasında attığı gollerle farkı 4’e yükseltti. Maç bu skorla sona erdi. Batman Petrolspor, bu galibiyetle puanını 30'a çıkardı.