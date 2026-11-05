Batrakov ve Archie Brown Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildiler

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçlarında Galatasaray ve Fenerbahçe aldıkları galibiyetlerle adından söz ettirirken UEFA da takımlarımızın performansını ödüllendirdi.

Galatasaray'dan Aleksey Batrakov ve Fenerbahçe'den Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımına seçildi.

Galatasaray'ın Stuttgart'ı sahasında 2-0 mağlup ettiği maçta 12 ve 15. dakikalarda attığı gollerle yıldızlaşan Batrakov, Galatasaray tarihinde bir Şampiyonlar Ligi maçında iki gol atan en genç oyuncu unvanını da almıştı. Batrakov ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 maçta gol atmayı da başardı.

Archie Brown da Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Liverpool 'u 3-2 devirdiği tarihi maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı. Sarı-lacivertliler 2-1 gerideyken beraberlik golünü atan İngiliz sol bek, galibiyet golünün de pasını vererek gecenin kahramanlarından biri oldu.

Öte yandan TEAMTalk'un haberine göre Liverpool başta olmak üzere Manchester United, Chelsea, Newcastle United, Nothingham Forest, Everton ve Brighton gibi takımlar Archie Brown yakın takibe aldılar.

İngiliz sol bek Şampiyonlar Lig play-off ve lig aşamasında 3 gol ve 1 asistle dikkatleri çekmiş durumda.