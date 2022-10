Batshuayi: Hocayı bir polis olarak görüyorum

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 5-2 yenen Fenerbahçe'nin maçı "hat-trick" yaparak tamamlayan Belçikalı oyuncusu Michy Batshuayi, teknik direktör Jorge Jesus'un disiplinine dikkat çekti.



Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ardından basın mensuplarına konuşan başarılı oyuncu, maçta 3 gol birden atmasıyla ilgili, "Herkes gibi ben de çok mutluyum. Sürekli olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz ve bunun meyvelerini aldığımızı düşünüyorum. Bizim açımızdan pozitif bir görüntüydü. Maç maç, hafta hafta çok daha iyi bir noktaya geleceğimizi düşünüyorum." dedi.

"EN İYİSİNİ ORTAYA KOYMAZSAM HOCAM BENİ MAHVEDEBİLİR"



Fenerbahçe'nin 103 gollü sezonu olduğu hatırlatılarak, gol rekoru kırıp kıramayacakları sorulan Batshuayi, "Açıkçası biz bunun üzerine yoğunlaşmıyoruz. Çalışmalarımızı sürekli sürdürüyoruz. Maç maç bakıyor, her maçı bir final olarak nitelendiriyoruz. Her hafta sıkı bir şekilde çalışarak maçlarımızı oynuyoruz ve sonunda neler olacağını göreceğiz" diye konuştu.



Sahada ciddi görünmesine rağmen sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yaptığı aktarılan Batshuayi, "Tabii ki bu benim kişiliğim, karakterim. Ben eğlenceyi seven bir insanım ama çalışılması gerekiyorsa da en iyisini ortaya koymak durumundayım. Yoksa hocam beni mahvedebilir." dedi.



"MÜKEMMELİ YAKALAMAK ADINA BİZE KATTIĞI ÇOK ŞEY VAR"



Bu sezonki skorer görüntüsü hakkında golcü oyuncu, "Ben çalışmayı seven birisiyim. Çünkü çalıştıkça Tanrı'nın da bana karşılığını vereceğini düşünüyorum. Elbette iyi zamanlar gibi kötü zamanlar da olacaktır. Mental anlamda güçlü kalmak çok önemli. Ben de güçlü bir insanım ve çalışmaya devam edeceğim. Çalışarak ve Tanrı'ya dua ederek performansımı sürdüreceğim.Sonrasında da meyvesini alacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Michy Batshuayi, teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncu gözüyle nasıl biri olduğu hakkında, şu görüşlerini paylaştı:



"Ben hocayı (Jorge Jesus) bir polis olarak gördüğümü söyleyebilirim. Çünkü kendisi bir düzen insanı ve çok katı biri. Her şeyin mükemmel olması gerektiğine inanan bir insan. Bizlerden de bunu sürekli olarak isteyen biri. Bizim için böyle bir hocayla çalışıyor olmak oldukça güzel. Genciyle, tecrübeli oyuncusuyla beraber iyi bir performans ortaya koymamız gerekiyor. Mükemmeli yakalayabilmek adına hocanın bize kattığı çok şey var. Bizler tabii ki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında da sonucu göreceğiz."



Takımdaki diğer forvetlerle iyi anlaştığını anlatan Belçikalı oyuncu, "Zaten bunu sürekli dile getiriyorum. Biz her gün antrenmanlarda çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. En iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Aramızdaki iletişimin iyi olduğunu düşünüyorum. Tüm takım arkadaşlarım arasında oldukça güçlü bir iletişim var. Bu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum. Bazen ben gol atabilirim, bazı haftalar atamayabilirim. Bu değişkenlik gösterebilir ama şu anda herkesin öz güveni oldukça yerinde. Biz de gücümüzü buradan alıyoruz." şeklinde konuştu.