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Batshuayi, İsmail Kartal'dan özür diledi

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal ve Michy Batshuayi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi. Batshuayi oyundan çıkarken yaptığı hareket nedeniyle hocası İsmail Kartal'dan özür diledi.

Batshuayi, İsmail Kartal'dan özür diledi

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Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal ve Michy Batshuayi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplantı gerçekleştirdi.

Batshuayi, Nordsjaelland maçında oyundan tepkili bir biçimde çıkmıştı. İsmail Kartal, Belçikalı golcüye takım olarak bir bütün olduklarını ve herkesin dayanışma içerisinde olması gerektiğini söyledi.

"O ANDA OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİM"

Batshuayi ise hareketi için Kartal'dan özür dilerken, rekabetçi özelliğinden dolayı o an oyundan çıkmak istemediğini söyledi. Teknik heyete karşı bir saygısızlık yapmak istemediğini belirten 29 yaşındaki santrfor, yanlış anlaşılmamak için maçtan sonra takım arkadaşlarıyla da konuştuğunu vurguladı.

Batshuayi, Fenerbahçe'nin 3-1 kazandığı maçta takımının 2. golünü kaydetmişti.

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