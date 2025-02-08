Batshuayi'den ayrılık yorumu: "Bunu antrenörlerime sorun"

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Michy Batshuayi, geçtiğimiz günlerde Eintracht Frankfurt'a imza attı.

Basın toplantısında konuşan Belçikalı golcü, son yıllarda çok fazla kulüp değiştirmesiyle ilgili gelen soruya, "Gittiğim her yerde başarılı oldum. Ne yazık ki neden bu kadar çok kulüp değiştirdiğimi bilmiyorum, bunu antrenörlerime sormanız gerekir. Her zaman pozitif, profesyonel olmaya ve iyi bir izlenim bırakmaya çalıştım." dedi.

Sarı-kırmızılı formayla 30 resmi maça çıkan Batshuayi, bu mücadelelerde 7 kez gol sevinci yaşayıp, 2 asistlik katkı verdi.