Batshuayi'nin Frankfurt'tan alacağı maaş ortaya çıktı

Galatasaray'a sezon başında katılan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırarak Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.

Sarı-kırmızılılar Belçikalı golcüyü 3 milyon euro bonservis ve 500 bin euro şarta bağlı bonus karşılığında Alman ekibine gönderdi.

Bild'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda 3 milyon euro maaş alan Batshuayi'nin Frankfurt'ta 1,5 milyon euro kazanacağı ortaya çıktı.

31 yaşındaki forvet Frankfurt ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 resmi maçta 852 dakika süre alan Batshuayi, bu mücadelelerde 7 gol atıp, 2 asistlik katkı verdi.