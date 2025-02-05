Batshuayi'nin Frankfurt'tan alacağı maaş ortaya çıktı
Galatasaray ile yollarını ayıran Michy Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'ta kazanacağı ücret belli oldu. Belçikalı golcü Bundesliga ekibiyle 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Galatasaray'a sezon başında katılan Michy Batshuayi, sarı-kırmızılılar ile yollarını ayırarak Eintracht Frankfurt'un yolunu tuttu.
Sarı-kırmızılılar Belçikalı golcüyü 3 milyon euro bonservis ve 500 bin euro şarta bağlı bonus karşılığında Alman ekibine gönderdi.
Bild'in haberine göre, sarı-kırmızılılarda 3 milyon euro maaş alan Batshuayi'nin Frankfurt'ta 1,5 milyon euro kazanacağı ortaya çıktı.
31 yaşındaki forvet Frankfurt ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı.
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 30 resmi maçta 852 dakika süre alan Batshuayi, bu mücadelelerde 7 gol atıp, 2 asistlik katkı verdi.
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