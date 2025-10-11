Bayburt'ta Amatör Spor Haftası etkinlikleri yapıldı

Yeni Bayburt Spor Salonu’nda gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse, sporun birleştirici gücüne dikkat çekerek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Program kapsamında basketbol 3 sayı yarışması, masa tenisi müsabakası, badminton yarışmaları, cimnastik, judo, güreş ve boks gösterileri yapıldı. Sporcular, yaptıkları gösterilerle hünerlerini sergilediler.

Etkinlik, protokol üyeleri arasında oynanan voleybol müsabakası ve çekilen toplu aile fotoğrafıyla sona erdi.