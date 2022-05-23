Bayburt'ta Bodrumspor kafilesinin kaldığı otele saldırı

TFF 2’nci Lig’de Bayburt Özel İdarespor ile Bodrumspor arasında oynanacak olan play-off rövanş maçı öncesi korku dolu anlar yaşandı. Bodrumspor’un konakladığı otel önüne gelen Bayburt Özel İdarespor taraftarları, otele girmeye çalıştı.



TFF 2’nci Lig’de devam eden play-off maçlarında Bodrumspor, yarı final ilk maçında Bayburt Özel İdarespor’u sahasında 3-1 yendi.

Yarın oynanacak rövanş maçı öncesinde Bayburt'a gelen Bodrumspor kafilesinin kaldığı otelin önüne gelen bir grup içeri girmeye çalıştı.

Küfürlü tezahüratlarda bulunan taraftarlar, otel önünde torpil patlattı.

Bölgeye takviye olarak çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, taraftarları bölgeden dağıtmak için çaba harcıyor.

