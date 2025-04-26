Bayer Leverkusen - Augsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Almanya'nın önemli takımlarından Leverkusen, Augsburg’u konuk ediyor. Leverkusen bu sezon ligde 64 puan toplarken haftaya ikinci sırada girdi. Augsburg ise ligin orta sıralarında bulunuyor. Bayer Leverkusen, Augsburg karşısında ev sahibi avantajını kullanarak mücadeleden 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bayer Leverkusen - Augsburg maçının ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.



BAYER LEVERKUSEN - AUGSBURG MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da heyecan Bayer Leverkusen - Augsburg karşılaşmasıyla devam ediyor. BayArena Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 16:30’da başlayacak ve Bein Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Leverkusen geride kalan 30 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ekip puan tablosunda ikinci basamakta bulunuyor.



Augsburg ise 43 puan toplarken 11 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

