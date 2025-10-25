Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga )

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Bayer Leverkusen - Freiburg karşı karşıya geliyor. Freiburg zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Bayer Leverkusen - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



BAYER LEVERKUSEN - FREİBURG MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Bundesliga’da haftanın dikkat çeken maçında Bayer Leverkusen - Freiburg kozlarını paylaşıyor. Leverkusen'da, BayArena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 26 Ekim Pazar günü saat 17.30’’da başlayacak mücadele tivibu Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

