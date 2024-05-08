Bayer Leverkusen-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Roma maçına geri sayım başladı. İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanşta ağırlayacak. Öte yandan Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma'ya karşı mağlubiyet almazsa 49 maçlık yenilmezlik rekorunu ele geçirecek. İşte, Bayer Leverkusen-Roma maçı hakkında bilgiler...
Bayer Leverkusen-Roma maçı, 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak.
Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇI
UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.
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