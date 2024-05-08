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Bayer Leverkusen-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler, oynanacak rövanş maçlarının ardından belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının yarı finalinde Atalanta-Olimpik Marsilya ve Bayer Leverkusen-Roma maçları oynanacak. Peki, Bayer Leverkusen-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen-Roma maçına geri sayım başladı. İlk maçı 2-0 kazanan Almanya ekibi Bayer Leverkusen, İtalya'nın Roma takımını Leverkusen kentindeki BayArena'da oynanacak rövanşta ağırlayacak. Öte yandan Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Roma'ya karşı mağlubiyet almazsa 49 maçlık yenilmezlik rekorunu ele geçirecek. İşte, Bayer Leverkusen-Roma maçı hakkında bilgiler...

Bayer Leverkusen-Roma maçı, 9 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve TV8,5'tan canlı olarak yayınlanacak.

FİNAL MAÇI

UEFA Avrupa Ligi final maçı, 22 Mayıs'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de yapılacak.

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