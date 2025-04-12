Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bundesliga’da haftanın dikkat çeken mücadelesinde Bayer Leverkusen, Union Berlin’i konuk ediyor. Xabi Alonso yönetimindei Leverkusen bu sezon ligde topladığı 62 puanla lider Bayern Münih’i takibini sürdürüyor. Leverkusen, Münih’in Dortmund ile karşılaşacağı hafta puan kaybı yaşamak istemiyor. Peki Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadeleye ilişkin bilgiler…
Bayer Leverkusen bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Union Berlin ise ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamazken zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Alman ekibi topladığı 33 puanla haftaya 13. sırada girdi. Bayer Leverkusen - Union Berlin maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.
BAYER LEVERKUSEN - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN?
Zirve takibini sürdüren Bayer Leverkusen, 29. hafta mücadelesinde Union Berlin’i konuk ediyor.
Leverkusen - Union Berlin mücadelesi 12 Nisan cumartesi günü saat 16:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Leverkusen 62 puanla 2. sırada yer alırken rakibi Union Berlin ise 33 puanla 13. sırada bulunuyor.
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