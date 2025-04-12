Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayer Leverkusen bu sezon çıktığı 28 karşılaşmada 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Union Berlin ise ligde oynadığı son 4 maçta mağlubiyet yaşamazken zorlu deplasmandan puan veya puanlarla ayrılmak istiyor. Alman ekibi topladığı 33 puanla haftaya 13. sırada girdi. Bayer Leverkusen - Union Berlin maçının ekranlara geleceği kanal belli oldu.



BAYER LEVERKUSEN - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN?



Zirve takibini sürdüren Bayer Leverkusen, 29. hafta mücadelesinde Union Berlin’i konuk ediyor.



Leverkusen - Union Berlin mücadelesi 12 Nisan cumartesi günü saat 16:30’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports MAX 2 Tivibu Spor 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.



Leverkusen 62 puanla 2. sırada yer alırken rakibi Union Berlin ise 33 puanla 13. sırada bulunuyor.





