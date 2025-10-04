Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)
Bundesliga’da haftanın maç programı belli oldu. Sezonunun iddialı takımlarından Bayer Leverkusen, Union Berlin’i konuk edecek. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu. Peki Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…
Bayer Leverkusen ev sahibi avantajını kullanarak Union Berlin karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Union Berlin ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…
BAYER LEVERKUSEN - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN?
Almanya Bundesliga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Bayer Leverkusen - Union Berlin mücadelesi bugün saat 16.30’da başlayacak.
Leverkusen'de BayArena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
