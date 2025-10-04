Bayer Leverkusen - Union Berlin  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Bundesliga)

Bayer Leverkusen ev sahibi avantajını kullanarak Union Berlin karşısında sahadan üç puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Union Berlin ise zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekipte gözler yıldız oyuncularda olacak. İşte, karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati…



BAYER LEVERKUSEN - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN?



Almanya Bundesliga’da heyecan kaldığı yerden dam ediyor. Bayer Leverkusen - Union Berlin mücadelesi bugün saat 16.30’da başlayacak.



Leverkusen'de BayArena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu Spor 3 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

